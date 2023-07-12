Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla belediye bahçesinde düzenlenen AIESEC Kültürler Panayırı, farklı renkleri bir araya getirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği ve dünyanın farklı kültürlerinden öğrencilerin bir araya geldiği AIESEC Kültürler Panayırı, Belediye Hizmet Binası'nın bahçesinde gerçekleştirildi.

Farklılıkların bir araya geldiği renkli etkinlikte öğrenciler, kültürler arası etkileşimi deneyimledi ve doyasıya eğlendi.

Mısır, Hindistan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkelerin kendilerine has danslarını sergileyen öğrenciler, yine kendi ülkelerinin yemeklerini katılımcılara ikram ettiler.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün farklı organizasyonları yaz boyunca sürdüreceği kaydedildi.