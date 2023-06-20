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Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen maçlar sonrasında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı birinci, Kütahya Belediyesi ikinci ve Emet Kaymakamlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen kurum ve kuruluşlar arası Voleybol Turnuvası’nda Kütahya Belediyesi ikinci oldu. KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen kurum ve kuruluşlar arası Voleybol Turnuvası, 14 takımın katılımıyla gerçekleşti.

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