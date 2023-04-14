Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, içerisinde barındıracağı kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi ve sosyal donatı alanlarıyla fark yaratacak Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yapının daha sağlam ve uzun ömürlü olması için yapılan yalıtım uygulamasının tamamlanmasının ardından kapalı otopark için inşaat çalışmaları başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, eserin içerisinde yaklaşık 200 araçlık kapalı otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya, kütüphane gibi donatıların yer alacağını söyledi.

Kütüphane ve Kültür Merkezi projesinde yaklaşık 12 bin metre imalat olacağını belirten Başkan Işık, hemşehrilerimiz ve şehrimizin geleceği için bu projeyi çok önemsediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.