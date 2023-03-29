Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki 23-2B dönem askerin yemin ettiği törene katıldı.KÜTAHYA (İGFA) -2023’e 2B tertip askerler, sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin ettiler.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahya Baro Başkanı Av. Edip İlkay Sunay, askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.