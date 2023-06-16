Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve gelir gelmez hayata geçirdiği projelerinden biri olan ve örnek gösterilen Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi minik öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’de ilk ve bakanlık onaylı olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Çocuk Bakımevi’ndeki minikler, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreniyle anlamlı bir adım attı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’nın da katıldığı törende minik yavrularımız, mezuniyet heyecanını arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaşadı.

Törende öğrencilere ve ailelerine hitaben bir konuşma yapan ve 2019 yılında göreve gelir gelmez Gündüz Çocuk Bakımevi’ni kurduklarını belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, 4 yıldır dolu dolu bir süreç geçirdiklerini belirterek, 3 sınıfta toplam 60’a yakın öğrencinin ciddi anlamda da teveccühü olduğunu kaydetti.

Damcı, çocuklara bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileyerek, mezun olanlara ilkokulda üstün başarılar diledi.