Kütahya Belediyesi tarafından organize edilen, Ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yerel üreticiler başta olmak üzere esnafların stant açtığı, farklı etkinliklerin organize edildiği etkinlikler Germiyan Sokak’ta başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın tarihi simgelerinden birisi olan Germiyan Sokak’ta her yıl gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk ve belediyemiz müdürleri ile vatandaşların katılımı ile Germiyan Sokak’ta açıldı.

Kütahya Belediyesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik duygusu içinde Germiyan Sokak’ta buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, iş başına geldiklerinden bu yana her Ramazan ayında bu sokakta etkinliklerle buluştuklarını ifade ederek, hem Kütahya’yı tanıtmak, hem de vatandaşları burada birlik ve beraberlik içinde aile ortamında bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Pandemide bu etkinlikleri yapamadıklarını anımsatan Damcı, 19 Nisan'a kadar sürecek etkinlikler kapsamında halka açık olarak 10 farklı merkezde iftar programları olacağını, Kadir Gecesi'nin Zafer Meydanı’nda hem iftar, hem de sahur programıyla idrak edileceğini söyledi. Bu yıl içerisinde seramik, çini, sanat ve halk zanaatları kültür yolu etkinliğimize uluslararası bir program ile başladıklarını belirten Damcı, "Yine bu yıl Kütahya Festivalinin 46’ıncısını inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Tüm programlarımızı dolu dolu sizlerle birlikte yaşamak istiyoruz. Ramazan etkinlikleri programımızın açılışına katılım sağladığınız için şahsım ve Kütahya Belediyemiz adına sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

50 adet yöresel ürün ve satış stantlarının yer aldığı Kütahya Belediyesi Ramazan Etkinlikleri'nde ayrıca Ulu Cami müezzin ve kayyımlarından oluşan ilahi grubu ile çocuklara yönelik çeşitli yarışmaların da olacağı kaydedildi.