Kütahya Belediyesi ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen "Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlüt Programı"nın ilki, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Her ayın ilk haftasında düzenlenmesi planlanan program, o ay içerisinde şehit düşen kahraman askerlerimiz, ebediyete irtihal eden gazilerimiz ve tüm aziz şehitlerimiz için dua edilmesi amacıyla hayata geçirildi. Programda, vatanımız uğruna canını feda eden şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirdiğini ifade etti. Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, il protokolü, dernek temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile birçok vatandaşımız katılım sağladı.