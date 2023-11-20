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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Seyitömer Beldesi'ni doğalgazla buluşturacak altyapı çalışmalarının startını vererek, “Seyitömer Beldemizin yıllarca özlemini çektiği doğalgaza kavuşması için boru hattı çalışmaları bugün başladı. Hayırlı ve uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Seyitömer Beldesini doğalgazla buluşturmak için altyapı çalışmaları Çinigaz Doğalgaz A.Ş. tarafından bugün itibariyle başlatıldı.

Çalışmaların ilk gününde yapılan törene katılan ve borulara ilk kaynağı yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün hayırlı bir işte yine birlikteyiz. Seyitömer Beldemizin yıllarca özlemini çektiği doğalgaza kavuşması için boru hattı çalışmaları bugün başladı. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Rasim bey ve ekibine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kütahya’mızda hemen hemen her mahallemizde doğalgazdan yararlanır hale geldik. Seyitömer Beldemizde inşallah en yakın zamanda boru hattı döşemesi bittikten sonra bu nimetten yararlanmaya başlar. Seyitömer Belediye Başkanımıza ve siz değerli meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın” dedi.