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Kütahya Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi Sırköy Projesi’nin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Türkiye’nin ve dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olan Kütahya’mızın önünü açacak, gerçekten dünya şehirleri arasındaki hak ettiği yerini alarak perçinleyecek önemli bir projenin başlangıcındayız” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin proje sahibi olduğu, Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği sağladığı, Kütahya Valiliği ile Kütahya Çiniciler Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası’nın proje ortakları olduğu, Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği’nin proje iştirakçisi olduğu Kütahya'nın Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi: Sırköy Projesi’nin temeli atıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Kütahya Belediyesi'nin projesi ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları alanında 2017 yılında dahil olan Kütahya'mızın, yaratıcı ve kültürel endüstriler odağında ulusal ve uluslararası cazibesinin arttırılması, turizmde hizmet kapasitesinin ve kalitesinin yükseltilmesi, seçkin destinasyon ağlarına ve ulusal tur operatörlerine yönelik turizm rotaları oluşturulması, başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere katma değerin yükseltilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında çini, seramik, sim sarma, gümüş işleme gibi zanaat ve halk sanatlarının turistlerin, öğrencilerin ve halkın deneyimleyebileceği atölyelerin bulunduğu ve aynı zamanda bu ürünlerin üretim ve satışının gerçekleştirildiği bir Kütahya Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi kurulacak.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yine hayırlı bir cuma gününde hayırlı bir hizmet için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu aşamaya nasıl geldik, kısaca onu özetlemek istiyorum. 2019 yılında göreve gelir gelmez belediyemizin taşınmazları olarak görünen ve kiraya verdiğimiz taşınmazları üç yıl süreyle açık ihale yöntemiyle kiraya çıktık. Onlardan biri de burada kahvaltı salonu olarak kullanılan yerdi. Liste yayınlanınca bizim arkadaşlar geldiler ve dediler ki Milli Emlak’tan geldiler ve bizim burayı kiraya veremeyeceğimizi söylediler. Sebep olarak da burası Milli Emlak’a ait taşınmaz, belediyemize geçmişte kültür sanat etkinlikleri için şehrin tanıtım faaliyetleri ve eğitim ağırlıklı olmak üzere tahsis edilmiş ve ticarete konu edilemez dendi. Hemen listeden çıkarttık. Sonra baktık ki binalar bizde ama kullanım hakkının bizde olmadığını, sadece belli amaçla kullanılabilineceğini gördük. Arkasından süreçler devam etti. Sağlık Bilimleri Üniversitemizin genişleme alanı içerisinde belediyemize ait olan 72 bin metrekarelik arsanın orada 600 yataklı yeni bir hastane yapılabilmesi için o zamanki valimiz ve ilgili bakan yardımcılarımızla bir protokol imzaladık. Daha sonra süreç devam etti, bizim arsanın hastane yeri olarak tahsisi gündeme gelince Milli Emlak’ın elinde bulunan ve devletimize ait olan ve belediyemize tahsis edilmiş bu alanın orayla takas işlemini gerçekleştirdik. Belediyemizin mülkü haline dönüştürdükten sonra da başta bu proje olmak üzere diğer yan tarafta belediyemizin de öncülük ettiği Kadın Kooperatifimize bir kısım yer verdik. Burada yine sanatçılarımıza ait olan yan taraftaki bina, arkasındaki atölye binası ve ön tarafındaki şehrimize yakışacak olan ve bu projede de söz konusu desteğin bir kısmını harcayacağımız bölümle beraber burayı çevre yolunun kenarında Kütahya’nın tanıtım merkezi ama yaratıcı kültürel endüstriler dediğimiz içinde çini, seramik ve diğer halk sanatlarının da yer aldığı bir tanıtım merkezine dönüştürelim dedi arkadaşlarımız. Zafer Kalkınma Ajansımıza proje verdiler, sağ olsun genel sekterimiz de o desteği verdikten sonra bugün nasip oldu. Tüm paydaşlarımızla beraber temelini atıyoruz. En kısa zamanda tamamlanınca ilerdeki başka bir alanda da 3.9 milyon Euro’luk RAYSOP projesi olarak bilinen ve çini tasarım merkezinin de içinde olduğu son aşamasına geldiğimiz projeyle bütünleştiğinde Kadın Kooperatifleri, Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi ve Çini Tasarım Merkezi gibi Kütahya’yı Kütahya yapan ve Kütahya’yı dünya şehri yapan bu imkânlarımızın yoldan geçenlere, yerli ya da yabancı turistlere daha çok tanıtılacağı bir alana dönüştürülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletin kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız bir araya gelip aynı noktaya bakıp oraya enerjilerini sarf ettiklerinde çözemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını gördük. Bu vesileyle Sayın Valimiz başta olmak üzere siz değerli katılımcılarımıza ve proje ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı şehirlerinden birisi olan Kütahya’mızın önünü açacak, gerçekten dünya şehirleri arasındaki hak ettiği yerini alarak perçinleyecek önemli bir projenin başlangıcındayız. Sağlıkla, sıhhatle, kazasız ve belasız bitirilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.