Kütahya’da polis uygulama noktasından uzaklaşmaya çalışan sürücünün araçtan attığı kağıt parçasının arasında 0.47 gram olan bonzai maddesi bulundu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Bahçelievler Mahallesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulama esnasında yere kağıt parçası atarak uzaklaşmaya çalışan M.Y.(31) isimli şahsın yere atmış olduğu kağıt içerisinde 0.47 gram olan bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.