Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ankara TEKNOFEST için sponsorluk ve iş birliği protokolü imzaladı.KÜTAHYA (İGFA) - 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan TEKNOFEST’e katılacak Kütahya’da eğitim gören üniversite öğrencilerinin desteklenmesi ve şehrimizin ulusal-uluslararası platformlarda tanıtımına destek sağlanması amacıyla Kütahya Belediyemiz ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında sponsorluk ve iş birliği protokolü imzalandı.

Sponsorluk ve iş birliği protokolüne imzasını atan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehrimiz ve gençlerimiz için bu tür iş birliklerinin önemine vurgu yaparak Ankara TEKNOFEST’e katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Törenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, TEKNOFEST'te yerini alacak takımlara sağladığı destek için Kütahya Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini iletti.