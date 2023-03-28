Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Saniye Bölgesi 7. Sokak’ta bulunan tekstili fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi zarar oluşurken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.