Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için Kütahya Belediyemizin yürüttüğü çalışmaları inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Önümüzdeki günlerde açılması planlanan Kütahya Şehir Hastanesi’ne ulaşımın rahatlatılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi, Eken Paşa Caddesi’nin genişletilmesi ve daha kullanılabilir hale getirilmesini için mesaisine devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ve rahat ulaşımı sağlamak için Kütahya Belediyesi olarak gereken çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyledi.