Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Kütahya’nın Uluslararası Proje Paydaşları Bir Araya Geliyor” başlığıyla düzenlenen Kütahya Uluslararası Projeler Zirvesi’ne katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Uluslararası Projeler Zirvesi, “Kütahya’nın Uluslararası Proje Paydaşları Bir Araya Geliyor” başlığıyla Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Amfi'sinde gerçekleştirildi.

Uluslararası proje potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen zirvede konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Tüm kurumların uluslararası deneyimlerini paylaşacağı bu etkinlik sonunda Kütahya için yeni iş birliklerini doğmasını dilediklerini belirterek, "Kütahya Belediyesi olarak Avrupa Birliği’nden hibe alıp UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları şehri Kütahya’mız adına, çok değerli projeler geliştirdiğimiz dolu dolu 4 yıl geçirdik. Hayata geçirdiğimiz birçok sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye örnek olan ve şehrimizde sosyal belediyecilik anlayışını yerleştiren kurumumuz; bazı projelerde yararlanıcı konumunda, bazı projelerde ise ortak konumundadır. Kütahya Belediyesi tüm kurumlarla projeler yürütmek için her daim iş birliğine açıktır. Göreve geldiğimizde kamuoyuyla paylaştığımız 2020-2024 yıllarını kapsayan Vizyon Projelerimizi ve Stratejik Planımızı sayısal verilerle ortaya koyduğumuzda; 5 yıllık hizmet süremizin 4. yılında belirlediğimiz hedeflerin yüzde 80’inden fazlasını tamamladık, başlattık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her talebe, şikâyete ve öneriye kulak veriyoruz. Açık kapı belediyecilik anlayışımızı göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz. Özellikle şehrimize değer katacak projeleri kamuoyuyla paylaşıp hızlandırmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi 2 yıla yakın pandemi süreci, onun arkasından Rusya-Ukrayna Savaşının tüm dünya piyasalarındaki hareketliliği ve arkasından deprem… 3 yıllık icraat dönemimizde onlarla da mücadele etmek zorunda kaldığımız bir dönem oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu şehrin altyapısından üstyapısına ne eksiği varsa zamanında tamamlamaya gayret ettik ve başarılı projeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ULAŞIM MASTER PLANI’NI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Göreve geldiklerinden bu yana sanayi alanlarının büyütülmesi konusunda çok ciddi işler yaptıklarını anlatan Başkan Vekili Damcı, "1’inci, 2’nci OSB, Küçük Sanayi Sitesi ve Orta Ölçekli Sanayi Sitemizde yaklaşık 6 milyon metrekare civarında sanayi genişleme alanını bu şehre kazandırdık. Özellikle mevcut Küçük Sanayi Sitemizin riskli alan olarak ilan edilmesinden sonra 2 yıl önce başlattığımız yeni Küçük Sanayi Sitemize taşınmasıyla ilgili çalışmalar şu anda devam etmektedir. İlk etapta yaklaşık 530 iş yerinin imalatına başlanan İnköy Sanayi sitemiz şu anda hızla devam ediyor. Geriye kalan bin civarındaki esnafımızın da inşallah 2’nci ve 3’üncü etaplarda o bölgede talepleri doğrultusunda iş yerlerini yapıp en kısa zamanda şehrimizi hem deprem riskine karşı daha az hasarla atlatacağımız bir noktaya taşımak hem de iş yerlerine taşıyarak Türkiye’nin en modern ve her türlü altyapısı ve sosyal tesisleriyle beraber bir bütün olan sanayi sitesine taşınmasını sağlayacağız. 130 projeyle başladığımız görevimize şu anda 210 civarında bir projeyle devam ediyoruz" diye konuştu.