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Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 53,14 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan N. D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya’da evinde 53,14 gram kokain maddesi ele geçirilen ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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