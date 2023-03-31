Kütahya polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M. S., R. Ö., S. Ö. ve H. T. isimli şahıslar hakkında farklı tarihlerde çalışmalara başlanmış, şüpheli şahısların 9 farklı olayda 10 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan suç unsuru olarak, 11,11 gram metamfetamin,10,69 gram bonzai ve 1,23 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Devam eden çalışmalar sonucunda şahısların ele geçirilen 101 adet sentetik ecza ve 1,72 gram metamfetamin maddesini M. B. ve A. E. isimli şahıslardan temin ettikleri tespit edildi.

Adı geçen 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkartılacak.