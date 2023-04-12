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Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya’da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, H.T. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.20 gram bonzai ele geçirildi Şahsın ayrıç yoklama kaçağı olarak “aranıyor” kaydı olduğu tespit edilerek gerekli idari işlem uygulandı.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince yoklama kaçağı olarak “aranıyor” kaydı bulunan şahsın üzerinde 1.20 gram bonzai ele geçirildi.

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