Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında 2.30 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda,

T.G.E. (25), E.A. (26) ve A.E. (29) isimli şahısların yapılan üst aramalarında ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada, 2.30 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.