Deprem felaketin yaşandığı ilk günden bu yana yaraları sarmak için afet bölgesine desteğini sürdüren Kütahya Belediyemiz, Hatay’da görev yapmak üzere yeni bir ekip daha gönderdi.KÜTAHYA (İGFA) -Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki birçok ilde yıkıma neden olan depremler sonrasında Kütahya Belediyesi, afet bölgesine olan desteğini ilk günden bu yana sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yardım malzemeleri, iş makineleri, personel, makine ve teçhizat desteği sağlayan Belediyemiz, bugün de 3 operatör, 6 şoför ve 5 temizlik görevlisinden oluşan 13 kişilik ekibi Hatay’da görev yapmak üzere yolcu etti.

Kütahya Belediyesi olarak deprem bölgesine desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz merkez olmak üzere ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle afet bölgesine olan yardımlarımız devam ediyor. İlk etapta vatandaşlarımızın Belediyemize teslim ettiği yardım malzemelerinden oluşan toplam 33 tırlık yardımdan sonra bölgede arama kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespit ve temizlik işleri amacıyla Belediyemizden nitelikli personel ve araç gereç göndermeye devam ediyoruz. Toplamda bugün göndereceğimiz hizmet aracıyla beraber 50 araca ek olarak 245’inci personelimizi bölgeye göndermiş bulunuyoruz. Rabbim bir an önce acıların dinmesi konusunda oradaki yaşayanlara sabır versin, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza da rahmetiyle muamele eylesin, geride kalan milletimize başsağlığı ve sabırlar nasip eylesin. Ekibimizin yolu ve bahtı açık olsun, sağ salim gidip gelsinler. Yardımda bulunan ve Belediyemizin alt katında hizmete devam ettiğimiz Hilal Market’imize katkıda bulunan tüm hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Yardım yapmak isteyen hemşehrilerimiz olursa da burada kayıt altına alıp yardımlarını depremzedelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bir kez daha vesile olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.