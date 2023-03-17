Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, afet bölgesine destek amaçlı düzenlenen kermese katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcilerine verilen teşekkür belgesi törenine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik’in himayesinde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kermesten elde edilen gelir deprem bölgesine bağışlanmıştı.

Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda il protokolünün katılımı ile kermese destek olan kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’lara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Belediyesi adına törene katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı teşekkür belgemizi Vali Vekili Mustafa Güney’den aldı.

"BİR SOFRA DA SEN KUR"

Törende ayrıca ilimize ikamet eden depremzedeler için Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar ve sahur için başlatılan ‘Bir Sofra da Sen Kur’ kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkan Vekili Damcı törende, depremzedeler yararına düzenlenen kermeste Kütahya Belediyesi standının oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kermese katılım sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara ve Kütahyalı hemşehrilerine teşekkür etti.