Kütahya'da şampiyon olan Kütahya Belediyespor U18 basketbol takımımız Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2022-2023 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U18 Erkekler Bölge Şampiyonasına il birincisi olarak Kütahya'yı Manisa’da temsil etti. Takım oynadığı maçlar sonrasında ikinci olarak şampiyonadan ayrıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'daki maçları kazanarak İl Şampiyonu olan Kütahya Belediyespor, 28-30 Mart 2023 tarihinde Manisa’da düzenlenen U18 Erkekler Bölge Şampiyonasına katılarak Kütahya'yı temsil etti.

Takım ilk maçında Burdurspor’u 77- 47 yenerken, ikinci maçında Muğla Akademi ile karşılaşmasında da 74-60 galip ayrıldı.

Son maçını Manisa Akhisar Belediyespor ile oynayan Kütahya Belediyespor, Basketbol Takımımız 50-59 kaybettiği maçla şampiyonadan ikinci ayrıldı.