Kütahya Belediyesi organizasyonuyla çocuklar için ücretsiz düzenlenen ve ağustos ayı boyunca süren “Bir Gülüş Bize Yeter” çocuk şenliğinin coşkusu Zafer Meydanı’nda son kez yaşandı.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’ye örnek olan ve her yaş grubundan Kütahyalıya hitap eden etkinlikleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla çocuklar için ücretsiz organize edilen ve ağustos ayı boyunca süren “Bir Gülüş Bize Yeter” çocuk şenliği, Zafer Meydanı’nda son kez düzenlendi.

Zafer Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, minik misafirlerle ve aileleriyle vakit geçirerek hediyelerini takdim etti. Şenlikte çocuklara ve ailelerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür eden Başkan Işık, bu ve buna benzer etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Ücretsiz olarak düzenlenen şenlikte Kütahya Belediyesi, şişme oyun grupları, balon, yüz boyama, palyaço, geleneksel oyunlar, pamuk şeker, dondurma, patlamış mısır, çeşitli ikramlar ve yarışmalarla sevimli ziyaretçileri hem doyasıya eğlendirdi hem de sevdikleri tatları bulma fırsatı sundu.