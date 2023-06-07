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Geleneksel el sanatları örneklerinin yer aldığı sergiyi gezerek ürünleri inceleyen Başkan Vekili Damcı, üretilen ürünlerin çok değerli olduğunu söyleyerek kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Serginin açılışını Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ile birlikte gerçekleştiren Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Damcı, serginin açılmasında emeği geçenlere ve üreten kadınlara teşekkürlerini iletti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Parmakören Mahallesi İğne Oyası kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. KÜTAHYA (İGFA) - Parmakören Mahallesi İğne Oyası kursiyerleri, kendi el emekleri ve göz nurlarıyla hazırladıkları ürünleri sergiledi.

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