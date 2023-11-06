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48 kiloda Ayşenur Turhan Türkiye İkincisi, 57 kiloda İclal Baran Türkiye İkincisi, 63 kiloda Hatice Atay Türkiye İkincisi, +70 kiloda Melis Toker Türkiye Üçüncüsü, 55 kiloda Ahmet Erdem Ay Türkiye Üçüncüsü, 55 kiloda M. Süleyman Çelik Türkiye Üçüncüsü, 60 kiloda S. Sefa Güler Türkiye Üçüncüsü ve 90 kiloda Cemal Gündüz Türkiye İkincisi oldu.

Darüşşafaka koşucuları eğitim için kıtaları aştı

Darüşşafaka koşucuları eğitim için kıtaları aştı

Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Ankara’da düzenlenen Türkiye Kuraş Şampiyonası’ndan şehrimizi gururlandıran sonuçlarla döndü. KÜTAHYA (İGFA) - 3-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Türkiye Kuraş Şampiyonası’na katılan Kütahya Belediyespor Kulübü judocuları, elde ettikleri gümüş ve bronz madalyalarla gururlandırdı.

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