Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’yle “İlimizde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği Protokolü” ile “Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, bilimsel çalışmalarla da Kütahya’nın geleceğini güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla, şehirde su tasarrufunun sağlanması, su tüketiminde bilincin artırılması ile Kütahya imajını geliştirebilmek ve ön plana çıkarabilmek için Kütahya Belediyesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında “İlimizde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması Projesi Karşılıklı Yardım ve İş Birliği Protokolü” ile “Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması İş Birliği Protokolü” adıyla iki önemli anlaşma imzalandı.

Şehrin geleceği için yapılan protokollerin imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Projelerden birisi; ‘Türkiye Cumhuriyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi Arasında Kütahya İlinde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması’ projesi. İki kurumun iş birliğiyle su tüketiminde bilinç düzeyini artırmak, dünyanın ve çevremizin en önemli kıt kaynaklarından birisi olan suyun daha düzenli kullanılmasını şehrimizde geliştirmek için bir araştırma projesi. Diğeri de; yine iki kurumumuz arasında ‘Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması’ projesi. Yani; Kütahyalıyım demekten imtina eden vatandaşlarımızın bilinç altında ne yatıyor, bugüne kadar niye Kütahya algısı bu şehrin sakinleri tarafından kabul görmedi, aidiyet duygusunun oluşmasında hangi eksikliklerimiz var, bunu proje ekibimiz araştırma sonucunda ortaya koyduğunda biz de kurum yöneticileri olarak bu şehrin önde gelen sorumluları olarak o eksiklikleri gidermeye çalışacağız. ” ifadelerini kullandı.

İki önemli proje için bir araya gelindiğini ifade eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “El ele verirsek, bir ve beraber olursak çok güçlü olacağız ve şehrimize çok iyi projeler kazandıracağız” dedi.

İmzalanan protokollerle ilgili Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duman, “Biz bu projeyi uygularken Bursa’daki bir projeden esinlendik. Kütahya’da neden olmasın dedik. Suyla ilgili projede, biliyorsunuz su dünyanın en önemli maddesi. Mümkün olduğunca iyi kullanmak lazım. Sayın başkanımıza ve sayın rektörümüze teşekkür ediyorum” diyerek emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Projede yer alan akademisyenler ise, projeye olan katkıları ve destekleri için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkürlerini iletti.