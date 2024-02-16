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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Uluslararası Türk Sanatı Sempozyumu ve Çalıştayı kapsamında şehre gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği Uluslararası Türk Sanatı Sempozyumu ve Çalıştayı’na ev sahipliği yapan Kütahya Belediyesi, şehrimize gelen ve şehrimizden aldıkları ilhamla Kütahya’da eserlerini ortaya koyan sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

10-17 Şubat 2024 tarihleri arasında şehrimizde düzenlenen program kapsamında yapılan serginin açılışını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya, 2022 yılında 5. ve 2023 yılı sonu itibariyle de 4’ncü yaşanabilir Türkiye şehri oldu. Üstümüzde 3 büyükşehir var, onları da bu vesileyle kutluyorum. 1’nci Konya, 2’nci İstanbul ve 3’ncü Bursa. Hedefimiz 2024 yılında ilk 3’e girmek. 2020 yılında il değerlendirmede bütüncül yaklaşım, mali yönetim ve benzeri gruplarda 62’nci-63’ncü sıralardan sıralamaya girdik ama şu anda Coğrafi Bilgi Sistemleri, bütüncül yönetim yani şehrin tüm erkleriyle bir araya gelerek şehre değer katan bileşenler açısından Türkiye ikincisiyiz. Hedefimiz Türkiye birincisi olmak. Dolayısıyla bu şehir 60-65’nci sıralardan 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde belediyemizin öncülüğünde tüm kamu ve kamu kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek kuruluşlarımızın da katkılarıyla kentini dünya kentleri arasında sıralamaya koydu” ifadelerini kullandı.

“TÜM ENERJİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Kütahya'da kişi başına düşen milli geliri artırmak için çalışacaklarını belirten Başkan Işık, “Biz şu anda 156’ncı yıldayız Kütahya Belediyesi olarak 1868 yılında kurulmuşuz. Ben göreve geldiğim zaman 151’nci yıldaydık. Yani ben dönünce görev yapan 54 kıymetli belediye başkanımız, 150 yıl boyunca bu şehre birçok eser bırakmış, değer bırakmış. Bunlardan birisi de yine dünyada uluslararası kıyaslamalarda yaşanabilirlik kriteri olarak dikkate alınan kişi başına düşen yeşil alan ve sosyal donatı alanıdır. 150 yıl ortalaması 2019 yılı nüfusunu oranladığımızda kişi başına 4.9 metrekare, dünya standardı en az 10 metrekare yani biz dünya standartlarında yaşanabilir şehrin ancak yarısına yetecek kadar bir yeşil alan ve sosyal donatı alanına sahiptik. Şimdi ne durumdayız? 5 yılda bunu kişi başına 11 metrekareye çıkardık ve dünya standardı olan 10 metrekarenin üstüne ulaştık. Onun için bu şehrin gençleri göç vermiyor, burada kalmayı tercih ediyor, üniversitemizden mezun olan bir çok genç acaba Kütahya’da iş bulabilir miyim? İş kurabilir miyim? Burada kalmayı başarabilir miyim? Diye düşünmeye başladı. Son bir kriter daha vereyim, şu ana kadar Kütahya’mızda 2019 verilerine göre toplam sanayi alanı varlığımız yaklaşık 10 milyon metrekareydi. Merkez belediyemiz sınırları içerisinde şu anda bu 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz imar değişiklikleri ilimize ayrılan sanayi alanlarıyla beraber toplam 31 milyon metrekareye çıktı. 3 katından fazla sanayi alanlarını genişleterek dolayısıyla önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde lokomotif sektör sanayi sektörüne dönüşecek olan bir dünya kenti adayıyız. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek. Tek eksiğimiz ve bize göre mahcup olduğumuz bir ayıbımız var. Türkiye ortalamasının altında kişi başı milli gelire sahibiz. Bu fakirliği inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde yenmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız. Şu anda ortalama 12 bin dolar civarında olan kişi başına milli gelir maalesef Kütahya’mızda 9 bin dolar civarında yani 3’te 2’si seviyesindeyiz. Hedefimiz 5 yıl sonra Türkiye ortalamasını yakalamak. İkinci 5 yılda inşallah daha yüksek değerlere ulaşmak” diye konuştu.

Serginin ardından Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKSAB Genel Başkanı Prof. Dr. Alaybey Karoğlu tarafından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a; Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar Birliği ile Türk Dünyası Güzel Sanatlar Birliği’nin tevdi ettiği “2023 Yılının Seçkin Belediye Başkanı” unvanı verildi.