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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından Avrasya Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.KÜTAHYA (İGFA) - “Avrasya Hizmet Ödülleri” töreni, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya Vakfı) tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi Tarihi Türk Ocağı Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başlanan programa Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, çok sayıda milletvekilli ve vatandaşlar katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ve insan odaklı çalışmalarıyla birçok ödüle layık görülen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya Vakfı) tarafından Avrasya Hizmet Ödülü verildi.

Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı ödüle layık görülen Başkan Işık, anlamlı bir ödülü almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek ülkemize, gönül coğrafyamıza ve Türk Dünyasına hizmet etmekten onur ve gurur duyduğunu ifade etti.