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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili Nouveau Regard Ivoirien Derneği tarafından “2023'ün En İyi İlham Verici Kişisi” ödülüne layık görüldü.KÜTAHYA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla tarafsız kuruluşlarca birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili Nouveau Regard Ivoirien Derneği tarafından “2023'ün En İyi İlham Verici Kişisi” ödülüne layık görüldü.

İlham verici kişi olarak bu ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Fildişi Sahili başta olmak üzere Afrika’dan birçok öğrenciyi Kütahya’mızda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Fildişi Sahili ile Türkiye arasında güçlü bağların olduğunu da aktaran Başkan Işık, Fildişi Sahili’nin Denguelé Özerk Bölgesi ile Kütahya arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.