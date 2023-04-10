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Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programına katıldı. KÜTAHYA (İGFA) - Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polis ve Hava Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

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