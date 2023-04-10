Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma programına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Polis ve Hava Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakmasıyla sona erdi.