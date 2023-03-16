Kuşadası Ticaret Odası personeli, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri çerçevesinde yangın ve deprem konularında bilgilendirildi.

Kuşadası Ticaret Odası bahçesinde önce teorik olarak bilgilendirilen personele, daha sonra Usta OSGB Uzman Eğitmenleri tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Yangın çeşitleri, sebepleri, önleyici tedbirler, yangınların sınıflarına göre söndürme usulleri, soğutma ve yangın esnasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimin uygulama kısmında, bahçede kontrollü olarak yakılan ateş personel tarafından söndürüldü.

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması bilinciyle, aynı zamanda deprem konusunda da bilgilendirilen Kuşadası Ticaret Odası personeline; depreme karşı alınması gereken önlemler, deprem çantası hazırlığı ve deprem anında yapılması gerekenler hakkında pratik bilgiler verildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, doğal felaketlerle son derece üzücü günler geçirdiğimiz ülkemizde, kurumların personellerinin bu tarz risklere karşı eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi ve Oda personelinin çeşitli konularda eğitim almaya devam edeceklerini belirtti.