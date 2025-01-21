Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün aynı sahneyi paylaştığı “Kutsal”, İstanbul, Ankara ve Bursa'da seyircilerle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Anneliğin nasıl katmanlı, karışık, zor bir dönüşüm olduğunun altını çizen “Kutsal”, sahne yolculuğuna devam ediyor.

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün aynı sahneyi paylaştığı “Kutsal”, 23 Ocak’ta Zorlu PSM’de, 27 Ocak’ta Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro’da, 12 Şubat’ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de, 25 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde İstanbullu seyircilerle buluşacak.

Oyun, 4 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu ve 20 Şubat’ta ise Bursa BAOB Sahne’de olacak.

Morgan Llyod Malcolm’un metnini Tuğrul Tülek’in yönetmenliğinde sahneye taşıyan “Kutsal”, gerçek bir oyunculuk seyri vadediyor.

Sadece annelikle ilgili değil, aynı zamanda çocuk olmakla, nesiller arası aktarılan öğretilerle de ilgili bir metin olan “Kutsal”, seyirciyle derin bağlar kuracak.

Oyunun biletleri biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.