Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşi Demet Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla beraberinde Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının, Generallerin ve Amirallerin eşleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nda görevli kadın personelin de yer aldığı ziyarette Demet Güler, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Tören birlik komutanlığını bir kadın subayımızın yaptığı ziyarette çelengi de kadın subay ve astsubaylarımız taşıdı.

Atatürk’ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan Demet Güler ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Demet Güler deftere şunları kaydetti:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in eşi Sayın Demet Güler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla beraberinde Kuvvet Komutanlarının, Bakan Yardımcılarının, Generallerin ve Amirallerin eşleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Millî Savunma Bakanlığında görevli kadın personelin de yer… pic.twitter.com/3avH6Hu7A8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2024

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk,

Millî Savunma Bakanlığı mensuplarının eşleri ve kadın personelimiz adına “Kadınlar Günü”nde huzurunuza çıkmanın gururunu yaşıyoruz.

Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri, kız kardeşleri, eş ve kızları olmak üzere; sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, yarınları büyük bir özveriyle inşa eden tüm kadınlarımızın “Kadınlar Günü”nü kutluyorum.

Aziz Atam,

Engin ufkun ve ortaya koyduğun ilkeler doğrultusunda önemli haklar elde eden kadınlarımız; bu kazanımları neticesinde, bugün hayatın her alanındaki başarılarıyla kendilerinden övgüyle söz ettirmekte, ülkemizin gurur kaynağı olmaktadırlar.



Türk kadınları olarak bizlere verdiğin değer ve duyduğun güven için sana daima minnet şükran borçluyuz.

Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma ülküsünden ve fikirlerinden aldığımız ilhamla başarılarımız artarak devam edecektir.



Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde bizler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin ve gelecek nesillerimizin daha aydınlık yarınları için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu, aklı ve bilimi rehber edinerek yerine getirme azim ve kararlılığındayız. Ruhun şad olsun.”