Türkiye’deki en önemli ziyaret noktalarından biri olan Bursa, yabancı spor kulüplerinin de radarına girdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en yoğun ziyaretçileri arasında yer alan Körfez ülkelerinin, artık spor kulüpleri de kamp dönemlerini Bursa’da geçirmeye başladı.

Spor turizminin bu yılki ilk misafirleri Kuwait City altyapı takımı oldu. Bursa’da Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri’ni bir ay boyunca kamp için değerlendiren takım, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nu da ziyaret etti.

Kuwait City altyapı takımını idman yaptıkları Atıcılar Spor Kompleksi’nde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Başkanvekili Arif Bayrak, doğasıyla, tarihiyle yabancı turistleri kendine hayran bırakan Bursa’nın, spor altyapısı ile tercih edilen bir şehir olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Kuveyt City kulübü oyuncularının Bursa’da yaptığı hazırlık maçında da başarı elde eden takım oyuncularına kupa ve madalyalarını takdim eden Bayrak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamını da iletti.

Kuwait City Altyapı Takımı Antrenörü Saad Alrumaidhi, Bursa’da olmaktan keyif aldıklarını belirterek, doğası ve tarihi ile Bursa’ya hemen her Kuveytli’nin hayran olduğunu söyledi. Spor alt yapısı itibarıyla da Bursa’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Alrumidhi, yabancı kulüplerin Bursa’yı tercih etmesine sebep olan spor alt yapısının oluşmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

“YENİ İŞBİRLİKLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bursa kampında Kuveytli ekibe eşlik eden Turizmci Ali Taşpınar, Kuveyt ile Bursa arasındaki ticari ilişiklerin yanı sıra bir gönül bağı olduğunu söyledi.

Kuveytlilerin Bursa’yı her yönüyle çok sevdiklerini anlatan Taşpınar, şimdi de spor alanında Bursa’yı değerlendirmeye başladıklarını kaydetti. Daha önce de birkaç Kuveytli futbol kulübünün Bursa’da kamp yapma fırsatı bulduğunu hatırlatan Taşpınar, “Bu kamplardan oldukça memnun kalındı. Sonrasında ise Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı da, şehrimizi ziyaret ederek yeni kamp ve çalışma alanlarıyla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Bursa’nın yeni bir turizm alanında da tercih edilir hale gelmesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Spor turizminin de kalkınması adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.