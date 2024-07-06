İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kuyu-7 operasyonunda 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen "KUYU-7" operasyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlar kapsamında organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını belirtti. Operasyonların, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İstanbul merkezli 2️⃣ ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 3️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara… pic.twitter.com/CLl98dvovw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 6, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, elebaşı Volkan Reçber’in (Yurt Dışı Firar) liderliğinde çeşitli suçları işledikleri tespit edildi.

Suçlamalar;

Yakalanan şüphelilerin, şu suçlara karıştıkları tespit edildi:Suç işlemek amacıyla örgüt kurmakKasten öldürmeKasten adam öldürmeye teşebbüsKasten yaralamaİş yerlerine silahlı saldırı6136 sayılı kanuna muhalefetGenel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasıMala zarar verme

Bu suçlarla ilgili toplamda 25 ayrı suç eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında:

34 adet ruhsatsız tabanca1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek1 adet balistik yelek1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah

Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. Ayrıca, suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini ve adaletin sağlanması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.