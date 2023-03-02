Kuyucak'ta bisiklet ve motosiklet sürücüleri 'reflektif yelek' konusunda bilgilendirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde; motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik olarak 'Kaskımla Güvendeyim, Reflektif Yelek Giy Görünür Ol Projesi' çerçevesinde 20 sürücüye eğitim verdi. Sürücülere bilgilendirmelerde bulunan ekipler, faaliyeti soru-cevap bölümü ile sonlandırdı.