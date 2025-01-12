Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 2024 yılında Kuzey Denizi Rotası’nda (NSR) toplam 37,9 milyon ton kargo sevkiyatı yapıldığını açıkladıANKARA (İGFA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kuzey Denizi Rotası’nda (NSR), 2024 yılında 2023 yılına kıyasla 1,6 milyon tondan fazla artış yakaladı.



Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, nükleer buzkıran filosunun 65. yıldönümünün sadece kargo taşımacılığında yeni rekorların kırıldığı bir yıl olmadığınıbelirterek, "Ocak ayında buzkıran Leningrad'ı ve Kasım ayında Chukotka'yı denize indirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her iki törene de katılması, bu gelişmelerin ülke için ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Yeni yıldan birkaç gün önce buzkıran Yakutia'ya bayrak çekildi. 2024 yılındaki bir diğer önemli gelişme ise Putin’in, Büyük Kuzey Denizi Rotası konseptini desteklemesiydi. Bu konsept, önümüzdeki birkaç on yılda Arktik’de gelecekteki çabalarımızı yönlendirecek. Kaliningrad'dan Vladivostok'a kadar nehir limanları ve demiryollarıyla bağlanacak ilgili altyapıyla birlikte yeni bir nakliye rotası oluşturma göreviyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

2024 yılında ayrıca rekor sayıda (92) transit sefer yapılmış ve 2013 yılında taşınan kargo hacminin yaklaşık 1,5 katı olmak üzere 3 milyon tonun üzerinde rekor bir transit kargo hacmi taşındığı belirtilen açıklamada, GlavSevmorput'un desteğiyle, 2024 yılında şimdiye kadarki en büyük konteyner gemisinin NSR’yi geçtiği belirtilirken, Rosatom’a bağlı Atomflot'un nükleer buzkıran gemilerinin mürettebatına GlavSevmorput uzmanlarının desteğiyle 976 buzkıran gemisine refakat ettiği ve 72 gemiye bilgi ve seyrüsefer desteği sağlandığı kaydedildi.