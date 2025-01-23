Malatya'da trafik sorununu çözmeye yönelik önemli projelerden biri olan 13 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmalar tamamlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya trafiğini rahatlatacak olan Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmalar tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Malatya için önemli yol akslarından olan Kuzey Çevre Yolu, Kuzey ve Güney Kuşak Yolları bir bir hizmete girmeye başlıyor. Malatya’daki trafik sorununu çözecek akslardan biri olan Kuzey Kuşak Yolu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti sırasında hizmete açılacak.

13 bin metrelik Kuzey Kuşak Yolu açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Er, “Malatya trafiğini rahatlatacak olan Kuzey Kuşak yolu Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ karayollarını birbirine bağlamaktadır. Toplamda 13 kilometre uzunluğunda ve 4 şerit olarak planlanan yol şehir içi ulaşımını rahatlatmasının yanında şehirlerarası ulaşımda da Malatya’yı önemli ölçüde rahatlatacaktır” dedi.