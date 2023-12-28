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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazayla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Kuzey Marmara Otoyolunun Adapazarı mevkiinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşın vefatıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve otoyolda gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Bugün sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı mevkinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşımız vefat etmiş; 57 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan…

— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 28, 2023

Vefat eden vatandaşlara Allahtan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Bakan Uraloğlu, paylaşımında, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Bu arada sürücülere uyarılarda bulunan Bakan Uraloğlu, yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine riayet etmelerini önemle rica ederken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet; yaralılarımıza da acil şifalar diledi.

Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile…

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 28, 2023

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini duyurdu.