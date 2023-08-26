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Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kuzu Grup GYO Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla saat 09.00 tören düzenlenecek.

Startup’lara 125 bin lira hibe desteği

Startup’lara 125 bin lira hibe desteği

Yatırımcıların büyük ilgisiyle, başarılı bir halka arz gerçekleştiren Kuzu Grup GYO, Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanıyor. İSTANBUL(İGFA) - Kuzu Grup GYO, 29 Ağustos 2023 Salı günü Borsa İstanbul’da düzenlenecek olan Gong Töreni ile işlem görmeye başlayacak.

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