Bursa'da ağız ve diş sağlığı kliniği merkezi La Denta 'Gülümse Hayata' mottosuyla Balat’ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kliniğin kurucuları Dt. Meltem Kanat ve Dt. Melda Yıldız ortaklığında 10 yılı aşkın tecrübe ve uzman diş doktoru kadrosuyla açılan La Denta Diş Merkezi, 280 metrekare alanda 3 klinik ile hastalarına hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Dt. Meltem Kanat ve Dt. Melda Yıldız tarafından kurulan La Denta Diş Kliniği davetlilerinin katılımıyla gerçekleşen tören ile Balat’ta hizmete başladı.

La Denta’da her türlü diş problemi için ön tanı ve tedavi uygulamaları bulunduğu bilgisini veren Dt.Meltem Kanat, “Hastalarımız, kliniğimizde implant tedavisi, kanal tedavisi, diş gıcırdatma tedavisi, dişeti tedavisi, koruyucu diş hekimliği, protetik diş tedavileri, diş beyazlatma, çocuk diş hekimliği alanında muayenelerini olabilecekler,” dedi.

Dt.Meltem Kanat, mesleklerinde en güncel eğitimleri ve tedavi şekillerini yakından takip ettiklerini söyleyerek diş hekimliğinde doğru teşhis ve doğru tedavinin yanı sıra; kullanılan malzemenin kalitesinin, dokuya saygılı hekim yaklaşımı ile yapılan işlemlerin de hastanın ağız sağlığı açısından önemli olduğuna da dikkat çekti.

SAĞLIKLI DİŞLER ÖZGÜVEN SAĞLIYOR

Dt.Melda Yıldız ise La Denta’nın “hayata gülümse” mottosuna dikkat çekerek, 10 yılı aşkın meslek hayatında hastaların genellikle dişlerinin kötü görüntüsünden dolayı gülümsemelerini sakladıklarını gözlemlediğinin altını çizdi. Dt. Yıldız, güzel bir gülüş ve iyi bir diksiyonun iletişim kurarken özgüven dolu hissetmemize yardımcı olabilecek en önemli iki olgu olduğunu ifade ederek, hayranlık uyandıran doğanın kendi içinde bir orana ve simetriye sahip olduğunu belirtti.

"Yaşla beraber dişlerimiz aşınır, çürüyebilir, diş kayıpları yaşayabiliriz" diyen Dt. Yıldız, "Çevresel faktörler sebebiyle (çay, kahve, sigara ve şeker tüketimi vb.) dişlerimiz doğal ve estetik görünümünden uzaklaşabilir. Estetik diş tedavileri ile küçük dokunuşlar yaparak hastalarımızı pozitif gülme hattına kavuşturuyoruz ve artık rahatça gülümseyebiliyor, üstelik yaş olarak gençleştiklerini hissediyorlar. Bu nedenle herkese doğru tedavi ile hayata gülümsemek mümkün diyoruz" diye konuştu.