Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024-2025 Tiyatro sezonunda sahneleyeceği, Arjantinli oyun yazarı Roberto Cossa’nın kaleme aldığı “LA NONA (Süper Babaanne)” adlı yeni oyununun provalarına başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ekim ayında yeni sezon oyunlarını seyirciyle buluşturmak için çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdüren Şehir Tiyatroları’nın “LA NONA (Süper Babaanne)” adlı oyununun yönetmenliğini usta rejisör Murat Atak üstleniyor.

Arjantin’de sayısız tiyatro ödülüne sahip olan yazarın, toplumsal bir eleştiriyi konu edindiği ve grotesk bir üslupla ele aldığı oyun, sömürmeye doymayan bir sistemin boyunduruğu altındaki insancıkların hayatta kalma mücadelesini, sevimli bir aile üzerinden, trajik ve de oldukça komik bir dille anlatıyor. Çevirmen Ezgi Kelleözü’nün Türkçemize kazandırdığı, dekor ve kostüm tasarımını Başak Özdoğan’ın, ışık tasarımını ise Mustafa Kala’nın gerçekleştirdiği oyunun provaları aralıksız sürdürülüyor.

“LA NONA (Süper Babaanne)” Ekim ayında Şehir Tiyatrolarının yeni sezon oyunu olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salon’unda sahnelenmeye başlayacak ve sezon boyunca Eskişehir izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.