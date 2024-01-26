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Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasında mahkeme İsrail'in davanın reddedilmesi talebini kabul etmedi. İsrail, soykırım suçlamasıyla yargılanacak.ANKARA (İGFA) - Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) İsrail'i, Gazze'de soykırım suçlamasıyla yargılayacak. Mahkeme, 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi.

DAVA KONUSU NEYDİ?

Güney Afrika, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonuyla 1948’te imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık’ta Uluslararası Adalet Divanı’na başvurdu.

Güney Afrika, mahkemeden, harekatın hemen durdurulmasını ve Gazze’ye insani yardım girişindeki sınırlamaların kaldırılmasını talep ediyordu.

Mahkeme, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmetti. Ve telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesini değerlendirdi.

Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.

BU DAVANIN AÇILMASI İSRAİL’İN SOYKIRIM İŞLEDİĞİ ANLAMINA MI GELİYOR?

Mahkeme davayı kabul edilebilir bulmuş olsa da, bugün bir ihtiyati tedbir kararı verse de davanın sonunda bir soykırım işlenmediği sonucuna varabilir.

Bir ihtiyati tedbir kararı, ortada büyük bir riskin bulunduğu ve durum tam anlamıyla incelene kadar her şeyin durması gerektiği anlamına geliyor.

Soykırım davası Lahey'de görülecek.