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Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ise yediemin otoparkına çekilirken, göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan Moldova uyruklu organizatör şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Lalapaşa ilçesinde 2 Fas uyruklu göçmen yakanırken, göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan Moldova uyruklu organizatör de gözaltına alındı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında Lalapaşa ilçesinde GTİ Tır Parkı mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 Fas uyruklu göçmen şahsı yakaladı.

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