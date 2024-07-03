Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Lalapaşa ilçesinde 2 Fas uyruklu göçmen yakanırken, göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan Moldova uyruklu organizatör de gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Edirne'de Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında Lalapaşa ilçesinde GTİ Tır Parkı mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalışan 2 Fas uyruklu göçmen şahsı yakaladı.

Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Göçmen kaçakçılığında kullanılan araç ise yediemin otoparkına çekilirken, göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan Moldova uyruklu organizatör şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: igf