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Tarihi alanda kuruyan yabani otların temizliğini yapan ekipler Laodikya Antik Kenti'nde meydana gelebilecek yangın riskini de önledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, benzer risk taşıyan tüm alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte olası yangın risklerine karşı önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Laodikya Antik Kenti’nde yangın tehlikesi oluşturabilecek kurumuş yabani otları temizledi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte olası yangın risklerine karşı önleyici çalışmalarını sürdürüyor. DENİZLİ (İGFA) - Denizli a Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Laodikya Antik Kenti’nde yangın tehlikesi oluşturabilecek kurumuş yabani otları temizledi.

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