Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Halk Plajlarında kamusal alanları işgal ederek yerleşik düzene geçen karavanları tahliye ediyor. Karavan sahiplerine yapılan uyarından sonra 48 karavan bölgeden kaldırıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları yoğun olarak işgal ettiğine yönelik vatandaşlar gelen şikayetler üzerine hareket geçti. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri sahil bandında kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerine karavanlarını tahliye etmesi noktasında uyarı yaptı. 40 karavancı uyarı üzerine karavanlarını kaldırırken, sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

BÜYÜKŞEHİR OTOPARKINA ÇEKİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Volkan Sönmez, Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ekiplerimiz tarafından ön denetim, keşif ve tespitler yapıldı. Yetki alanımızda olan alanlarda uyarılarımızı karavan sahiplerine yaptık. Uyarılarımıza uymayan karavanlar çekici ile belediyemizin otoparkına çekildi. Buraya çektiğimiz karavanların güvenliğini sağlıyor, kameralı ortamda mühürleyerek kapatıyoruz” dedi.

DENETİMLER SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Sönmez, UKOME kararları doğrultusunda denetimlerin süreceğini belirterek, “Tahliye edilen karavanların UKOME kararlarına uygun alanlara taşınmasını istiyoruz. Karavan sahiplerine Büyükşehir Belediyemizin Konyaaltı’nda yapmış olduğu Karavan Parkı da tavsiye ediyoruz. Burada elektrik, su ve güvenlikli çok güzel bir alan oluşturuldu” diye konuştu.