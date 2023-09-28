İzmit’te sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkışan yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtarıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir sokakta seramik lavaboya sıkışan yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

İzmit Sırrıpaşa Yel Sokak’ta meydana gelen olayda yavru kedi sokağa bırakılan seramik lavaboya sıkıştı. Vatandaşların Büyükşehir 153’ü arayarak haber vermesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bilgilendirildi.

Hızla olay yerine intikal eden Kocaeli İtfaiyesi ekipleri, çekiç ve murç yardımı ile seramik lavaboyu kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi doğal ortamına salındı.