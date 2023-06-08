2019 yılında ilk şubesi ile gastronomi dünyasına merhaba diyen Le Künefe ikinci şubesini Ataevler Mah. Atabulvarı Durmoazlar Kavşağında açtı.BURSA (İGFA) - Açılışa; 22. dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Büyükşehir Belediye başkan vekili Fethi Yıldız, Nilüfer belediye başkanı Turgay Erdem, Nilüfer eski belediye başkanı Mustafa Bozbey, Türk Egitim-Sen 3 nolu şube başkanı Ömer Işıkoğlu, Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Turgay Durmuş, Bursa Anadolu lisesi müdürü İsmet Aksu ve yoğun bir davetli grubu katıldı.

Genç işletmeci Kutluay Mert Karakoç, malzemelerini tamamen membağından getirerek hazırladıkları künefenin müşterileri tarafından büyük beğeni topladığını ve Bursa'dan gelenlerin "Bu lezzet mutlaka Bursa'ya gelmeli" şeklindeki ısrarlarına kayıtsız kalamayararak Atabulvarı şubesini açmaya karar verdiklerini dile getirdi. Ayrıca, Antep lezzetlerini Bursa'ya getirmek gibi bir iddiayla yola çıktıklarını ve gelen olumlu tepkilerden bunda da başarılı olduklarını söyledi.