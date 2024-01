Tahmini Okuma Süresi: dakika

Riot Games, 2024 yılı için planlananları ve Arcane'in 2. sezonunun önizlemesini içeren bir videoyla dünyanın en popüler MOBA'sı ve 1 numaralı bilgisayar oyunu "League of Legends"ın (LoL) ve LoL Esporu'nun 2024 Sezonu'nu başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Etkinlik LoL'de sıradan oyuncular için dereceli sezonunun, profesyonel oyuncular içinse turnuva sezonunun resmi başlangıcı niteliğinde. Aynı zamanda oyuncuları yıl boyunca gelecek içerikler hakkında bilgilendiriyor.

"Sezon Başlangıcı, önümüzdeki haftalar ve ayların zemininin hazırlandığı ve ekibin üstünde çalıştığı içeriklerden bir kısmının tanıtıldığı nokta," diyor LoL Stüdyosu Lideri Andrei Van Roon. "Umarız 2024 için şimdiye dek gördüğünüz içerikler sizi heyecanlandırmıştır. Ayrıca bu yıl ekim ayında LoL'ün 15. yaşını kutlayacağımız için özel bir yıl! Tırmanışınızda bol şans ve 2024 Sezonu'na hoş geldiniz."

2024 yılında oyuncular için Arcane'den ilham alarak hazırladığımız oynanış düzenlemeleri ve karakterler, Şampiyon Ustalığı sistemine yönelik değişiklikler, Arena'nın dönüşü, yeni bir oyun modu ve daha fazlası gibi çeşitli güncellemeler planlıyoruz. Ayrıca LoL Esporu, küresel turnuvalarımız League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI) ve League of Legends Dünya Şampiyonası'na katılım kurallarında değişiklikler olacağını ve LoL'e özel bir onur listesi olan LoL Espor Hall of Legends’ın hayata geçirileceğini duyurdu.

Çağrı, Afet ve Savaşçılar tarzındaki uzun zamandır beklenen bir video öyküyle birlikte 10 Ocak'ta yeni sezon başlayacak. Çıkacak olan içerik ve güncellemelerin ayrıntıları aşağıda.