Leman Dergisi, karikatür tartışmalarına yönelik çarpıtmaları reddederek, Filistin davasına verdiği desteği vurguladı ve provokatörleri kınadı.İSTANBUL (İGFA) - Leman Dergisi, son sayısında yer alan bir karikatürün yanlış anlaşılmalara yol açtığı iddialarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Dergi, karikatürün İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu alarak mazlum Filistin halkının haklılığını ortaya koymayı amaçladığını belirtirken, dini değerleri aşağılama gibi bir niyetin asla olmadığını vurguladı.

Açıklamada, “Dünyada 200 milyon kişinin taşıdığı Muhammed, Mehmet, Mamadu gibi isimler, Peygamber Efendimizin ismini yaşatmak için Müslümanlar tarafından konulmaktadır. Türk askeri Mehmetçik’tir, peygamber ocağından gelir. Bu hassasiyeti biliyor ve anlıyoruz. Karikatürümüzde Peygamber Efendimizin tasviri yoktur. Bunu çarpıtmak için kötü niyetli olmak gerekir. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/lemandergisi/status/1939774797623566642

Geçmişte 5 adet Filistin Özel Sayısı ve Mavi Marmara dahil yüzlerce kapakla Filistin davasına destek verdiğini anımsatan Leman Dergisi, vicdan ve inançlarının yanlış biçimde sorgulanmasını reddetti. Provokatif yaklaşımları kınayan dergi, iyi niyetli okurlarından gelen tepkileri anlayışla karşıladığını belirterek, yanlış anlaşılmalardan dolayı özür diledi.

Dergi, açıklamasında Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, Adalet Bakanlığı ve güvenlik birimlerini provokasyon peşinde olanlara karşı göreve çağırdı.