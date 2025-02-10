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Leyla Atakan için düzenlenecek anma programı 11 Şubat 2024 Salı günü saat 12.00’de Orhan Mahallesi Bağçeşme Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek. Ardından Fevziye Camii’nde saat 13.00’de Mevlid-i Şerif okunarak helva ikramında bulunulacak

Kocaeli İzmit Belediyesi, Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı 54. ölüm yıldönümünde düzenleyeceği anma programıyla yad edecek. KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan, 54. ölüm yıldönümünde İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen programla anılacak.

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